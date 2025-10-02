Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında 8 maçtır kazanamıyor
Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olduğu son 8 maçta galibiyet alamadı. Siyah-beyazlılar, son 5 müsabakanın ise tamamını kaybetti.
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de Galatasaray’ın konuğu olacak. Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, son haftalardaki iyi gidişatını sarı-kırmızılı takım karşısında da sürdürmek istiyor.
Son 8 maçı kazanamadı
Kara Kartal, Aslan’a karşı deplasmandaki kötü serisini de sonlandırmanın peşinde. Siyah-beyazlılar, rakibine konuk olduğu son 8 maçta galibiyetle tanışamadı. Ayrıca RAMS Park’taki son 5 mücadelenin tamamını kaybeden Beşiktaş, attığı 5 gole karşılık, filelerinde 15 gol gördü.
Beşiktaş’ın, Galatasaray’a konuk olduğu son 8 müsabakanın sonuçları şöyle:
2017-2018
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
2018-2019
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
2019-2020
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
2020-2021
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1
2021-2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
2022-2023
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
2023-2024
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
2024-2025
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1