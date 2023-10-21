Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında yine kazanamadı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, sarı-kırmızılı deplasmandaki galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında yine kazanamadı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında konuk olduğu Galatasaray’a 2-1 kaybeden Beşiktaş, sarı-kırmızılı deplasmandaki galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında RAMS Park’ta karşı karşıya geldiği Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Bu yenilgiyle beraber siyah-beyazlıların, sarı-kırmızılı deplasmandaki kazanamama serisi de 7 maça çıktı. Kartal, Seyrantepe’deki son galibiyetini 2016-2017 sezonunda, 27 Şubat 2017’de Talisca’nın golüyle 1-0’lık skorla almıştı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman