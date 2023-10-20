Beşiktaş, Galatasaray karşısında çıkış arayacak

Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibini deplasmanda en son 2016-2017 sezonunda mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00’da RAMS Park’ta Galatasaray ile karşılaşacak. Teknik Direktör Şenol Güneş’in istifasının ardından takımın başına geçen Burak Yılmaz yönetimindeki Kartal, ezeli rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor.

Kartal, deplasmanda son 6 maçtır kazanamıyor

Beşiktaş, dış sahada Galatasaray ile yaptığı son 6 mücadeleyi kazanamadı. Kara Kartal, sarı-kırmızılılara karşı deplasmandaki son galibiyetini 2016-2017 sezonunda aldı. Söz konusu sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 27 Şubat 2017 tarihinde oynanan derbiyi Anderson Talisca’nın attığı golle 1-0 galip ayrılmıştı. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 5 kez yenilirken, 1 kez de berabere kaldı.

Burak Yılmaz’ın ilk derbisi

Beşiktaş, sezona Teknik Direktör Şenol Güneş ile başladı. Burak Yılmaz da tecrübeli teknik adamın isteği doğrultusunda teknik heyette görev aldı. Güneş’in istifası sonrası yönetimin karar ile takımın başına geçen Yılmaz, siyah-beyazlılar ile çıktığı İstanbulspor müsabakasından galip ayrılmayı başardı. Galatasaray ile oynanacak zorlu mücadele öncesi takımın başında yer alan Burak Yılmaz, RAMS Park’ta ilk derbi tecrübesini yaşayacak. Burak 2012-2016 yıllarında Galatasaray’da da forma giymişti.

Sakat oyuncular can sıkıyor

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Eric Bailly ve Umut Meraş’ın, Galatasaray karşısında oynaması beklenmiyor. Kaleci Mert Günok ile Arthur Masuaku’nun ise kadroda olup, olmayacağı son antrenmandan sonra belli olacak.