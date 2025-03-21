Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Futbol A Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Futbol A Takımımız, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale ve dar alanda çift kale maçla sona erdi.

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Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.