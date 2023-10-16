Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, salonda aktivasyon ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.