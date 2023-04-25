Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.