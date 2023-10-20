Beşiktaş, Galatasaray maçı için kampa girdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Galatasaray maçı için kampa girdi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’ın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve 5’e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik programla tamamlandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Öte yandan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak ile Tüpraş Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen izlediler.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında, yarın saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Galatasaray ile karşılaşacak.