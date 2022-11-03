Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’n 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, yan top çalışması ve taktiksel oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.