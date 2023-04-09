Beşiktaş galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Beşiktaş, Giresunspor maçıyla Spor Toto Süper Lig'de galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Beşiktaş galibiyet serisini 5 maça çıkardı
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Beşiktaş, Giresunspor maçıyla Spor Toto Süper Lig’de galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 3-1’lik skor ile mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu müsabaka ile birlikte galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Kartal, Süper Lig’de oynadığı son 5 müsabakada MKE Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor’u mağlup etti.

Siyah-beyazlılar ayrıca Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ise ligde çıktığı 15. maçında 10. galibiyetini aldı.