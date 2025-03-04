Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Taktiksel çalışmayla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.