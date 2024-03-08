Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

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Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.