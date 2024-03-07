Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıyla başladı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, 5’e 2 çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

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Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.