Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında yarın saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Gaziantep FK ile karşılaşacak.