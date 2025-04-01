Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

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Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.45’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.