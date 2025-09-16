Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışması sonrası yapılan dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.