Beşiktaş, Göztepe maçının çalışmalarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Göztepe maçının çalışmalarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında evinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

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Beşiktaş, Göztepe’yle oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 22 Kasım Cuma günü saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.