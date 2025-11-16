Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, daha sonra ayak tenisi maçlarıyla sona erdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Sakatlıkları nedeniyle Mustafa Erhan Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva antrenmanda yer almadı.