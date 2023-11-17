Beşiktaş günün ikinci antrenmanını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı ikinci antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetimindeki akşam antrenmanın bir bölümü basına açık gerçekleştirildi. Antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve düz koşuyla devam etti. Daha sonra pas çalışmasının ardından el topu oynandı. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma yapıldı.

Antrenmanda Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Salih Uçan ve Emrecan Uzunhan bireysel çalıştı. Sakatlıkları devam eden Bakhahtiyar Zaynutdinov, Arthur Masuaku ve Rachid Ghezzal’ın da tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.