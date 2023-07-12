Beşiktaş, günün ikinci idmanında kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Almanya kampında yeni sezon hazırlıklarını, bu akşam Bavyera Eyaleti'nin Grassau kasabasında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, günün ikinci idmanında kondisyon ve taktik çalıştı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Beşiktaş, Almanya kampında yeni sezon hazırlıklarını, bu akşam Bavyera Eyaleti’nin Grassau kasabasında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan idmanda, kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Minyatür kale maç ile devam eden idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.