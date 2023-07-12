Beşiktaş, günün ikinci idmanında kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, Almanya kampında yeni sezon hazırlıklarını, bu akşam Bavyera Eyaleti'nin Grassau kasabasında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş, Almanya kampında yeni sezon hazırlıklarını, bu akşam Bavyera Eyaleti’nin Grassau kasabasında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan idmanda, kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Minyatür kale maç ile devam eden idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.