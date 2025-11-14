Beşiktaş günün ilk çalışmasını salonda yaptı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalışması gerçekleştirdi.

