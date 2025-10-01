Beşiktaş'ı Rafa Silva sırtlıyor

Beşiktaş’ın, Süper Lig’de oynadığı 6 maçın tamamında forma giyen ve 5 golle takımının en skorer oyuncusu olan Rafa Silva, Galatasaray derbisinde de Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın en büyük kozu olacak.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de Galatasaray ile Rams Park’ta karşı karşıya gelecek. Son haftalarda toparlanma sürecine giren siyah-beyazlılar, bu gidişatını ezeli rakibi karşısında da sürdürmek istiyor.

Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen siyah-beyazlılar, hem savunmada hem de hücumda bir arayış içinde. Teknik Direktör Sergen Yalçın, her bölgede en iyi tandemi bulmak için farklı denemeler yapıyor.

Bu süreçte ligde takımını sırtlayan ve gol yollarında en etkili isim ise Rafa Silva oldu.

6 maçta 5 gol attı

Kara Kartal’ın Süper Lig’de oynadığı 6 müsabakanın tamamında forma giyen ve 493 dakika sahada kalan Rafa Silva, takımının bulduğu 11 golün 5’ine imzasını attı. 2. haftadaki Eyüpspor mücadelesiyle bu sezon gol perdesini açan Portekizli, daha sonra 3 maçlık bir sessizliğe büründü.

32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig 1. hafta erteleme karşılaşması olan Kayserispor müsabakasında 3 gol kaydederek hem eski formuna kavuştu hem de kariyerinin ilk hat-trick’ini yaptı.

Rafa Silva, bu maçın ardından geçtiğimiz hafta Kocaelispor’a karşı alınan 3-1’lik galibiyette de ilk golü kaydeden isimdi.

Galatasaray’a karşı 2 golü var

Rafa, 1’i Benfica formasıyla olmak üzere Galatasaray’a karşı 4 kez mücadele etti. Süper Lig’de siyah-beyazlı formayla 2 maçta 1 kez sarı-kırmızılı ağları sarsan Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Süper Kupa mücadelesinde de 1 gol, 1 asistle kupanın kazanılmasına katkı sağladı.