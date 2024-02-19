Beşiktaş, iç sahada Konyaspor'a mağlup olmuyor

Beşiktaş, Konyaspor’u konuk ettiği son 9 karşılaşmada rakibine boyun eğmedi.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu maçla birlikte yeşil-beyazlılara iç sahada oynadığı son 9 müsabakada galibiyet şansı tanımadı. Kartal, bu süreçte rakibini 7 kez eli boş gönderirken 2 kez de berabere kaldı.

Fernando Santos’un öğrencileri, Konyaspor ile 28 Şubat’ta Tüpraş Stadyumu’nda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında bir kez daha karşı karşıya gelecek.