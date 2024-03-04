Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel evlendi

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile Nurşah Adalı; iş, eğitim ve spor dünyasından isimlerin katıldığı düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün yeni yönetiminde ikinci başkanlık görevini üstlenen Hüseyin Yücel ile Nurşah Adalı’nın düğün töreni İstanbul’da gerçekleşti. Tören, Adalı ve Yücel aile üyelerinin yanı sıra iş, eğitim ve spor dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi. Beşiktaş yönetiminin de tam kadro bulunduğu gecede, çiftin nikâh şahitliklerini devlet sanatçısı Ümit Tokcan ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat yaptı.

Kokteyl ile başlayan gece, nikâh töreni ve yemekle devam etti.