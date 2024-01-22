Beşiktaş ile Adana Demirspor 40. randevuda

Beşiktaş, Süper Lig’in 22. haftasında sahasında karşılaşacağı Adana Demirspor ile 40. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor. Mavi-lacivertliler ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 30 puanla 6. sırada bulunuyor.

Süper Lig’de 40. randevu

Beşiktaş ile Adana Demirspor, yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig’de 40. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 39 müsabakada siyah-beyazlılar, 18 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, Adana Demirspor ise 9 kez galip geldi. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, söz konusu maçlarda 62 gol kaydederken, Adana temsilcisi ise 37 defa gol sevinci yaşadı. Sezonun ilk yarısında Adana’da oynanan karşılaşma Adana Demirspor’un 4-2’lik galibiyetiyle sona ermişti.

Fernando Santos ile ligde üçüncü maç

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Adana Demirspor karşısında üçüncü Süper Lig müsabakasına çıkacak. Portekizli teknik direktör, Fatih Karagümrük mücadelesinde sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılırken, Pendikspor maçını ise 4-0 kaybetti. Deneyimli teknik adam, bu süreçte siyah-beyazlı takımla Türkiye Kupası 5. Tur’da Eyüpspor’a karşı da 4-0 galip geldi.

Kartal, ligde 3 maçlık seri yakalayamadı

Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig’de 3 maçlık galibiyet serisine ulaşamadı. Sezon başından itibaren 5 farklı teknik direktör ile sahaya çıkan Beşiktaş, 21 haftada 11 kez galip geldi. Kartal, bu süreçte üç kez 2 maçlık galibiyet serisi yakalayabildi.

Siyah-beyazlılarda 7 eksik bulunuyor

Zorlu müsabaka öncesi Beşiktaş’ta milli takımlarda bulunan Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain de Adana Demirspor karşısında sahada olamayacak.

Beşiktaş, ligin en az berabere kalan ekibi

Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig’de yalnızca 2 kez berabere kaldı. Beşiktaş, geride kalan 21 haftada 11 defa sahadan 3 puanla ayrılırken, 8 mücadelede ise rakiplerine boyun eğdi.