Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için oynadı

Beşiktaş, ‘Bırakmam Seni Türkiyem’ kampanyası çerçevesinde depremzedelere yardım amacıyla İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın bilet satışından elde edilen gelirin tamamı deprem bölgelerine aktarılacak.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla ‘Bırakmam Seni Türkiyem’ kampanyası kapsamında Beşiktaş ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid Vodafone Park’ta karşılaştı.

Hakem Hüseyin Göçek’in yönettiği mücadelede Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk 11’de sahaya; Ersin - Rosier, Welinton, Saiss, Umut - Berkay, Maxim, Gedson, Ghezzal, Muleka - Semih’i sürerken, Diego Simeone idaresindeki Atletico Madrid ise Grbic - Doherty, Witsel, Marco, Reguillon - Kondogbia, Lemar, Saul, Barrios - Carlos, Correa ile maça başladı.

Siyah-beyazlılar, 25. dakikada Ghezzal’ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Gedson Fernandes’in attığı golle 1-0 öne geçti. İspanyol ekibinde ise Teknik Direktör Simeone, dakikalar 65’i gösterdiğinde ilk yarıya başladığı 11’den kaleci Grbic hariç tüm futbolcuları değiştirdi. Karşılaşmanın 88. dakikasında Madrid savunmasının hatasını değerlendiren N’koudou, kaleci Grbic’i de çalımlayarak topu ağlara gönderdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, maçı 2-0 kazandı.

Bakan Kasapoğlu da izledi

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da protokol tribününden takip etti.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından iftar organizasyonunda Süper Lig kulüp başkanları ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, daha sonra maçı izlemek için Vodafone Park’a geldi.

Yaklaşık 25 bin bilet satıldı

Beşiktaş ile Atletico Madrid arasında oynanan yardım maçında yaklaşık 25 bin bilet satıldı. 180 TL ile 4 bin TL arasında değişen biletlerin satışından elde edilen gelirin tamamı deprem bölgelerine aktarılacak ve depremzede vatandaşlar için kullanılacak.

‘Türkiye için hep beraber’ pankartıyla sahaya çıkıldı

İki takım seremoni için sahaya çıkarken Madrid ekibi; ‘Together for Türkiye (Türkiye için hep beraber)’ pankartıyla sahaya çıkarken, Beşiktaşlı futbolcular ise İspanyolca; ‘Teşekkürler Aletico’ pankartını taşıdı.

Ayrıca mücadele öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için de saygı duruşunda bulunuldu.

Formalar açık artırmayla satılacak

Her iki takımın maçta giydiği formalar, Beşiktaş Kulübü’nün deprem bölgelerinde gerçekleştireceği okul projelerine destek olmak amacıyla açık artırma yöntemiyle satılacak. Formaların satışı kartalyuvası.com.tr adresi üzerinden yapılacak.