Beşiktaş ile Eyüpspor ligde ilk randevuda

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında karşılaşacağı Eyüpspor ile ligde ilk kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, 3 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda aldığı 10 puanla 4. sırada bulunuyor. Tarihinde ilk kez bu sezon Süper Lig’de mücadele eden Zorbay Küçük düdük çalacak. Eflatun-sarılılar ise 2 galibiyet, 3 beraberlikle topladığı 9 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig’de ilk randevu

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce İstanbul Ligi’nde 1935-1936, 1936-1937 ve 1937-1938 sezonlarında 4 kez rakip olurken, bu müsabakaları siyah-beyazlılar kazandı. Beşiktaş ile Eyüpspor son olarak geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda karşılaştı ve Beşiktaş sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Kartal’ın en golcüsü Immobile

Beşiktaş’ın bu sezon kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Ciro Immobile attığı gollerle takımın en golü futbolcusu konumunda bulunuyor.

Immobile, siyah-beyazlı formayla çıktığı 6 müsabakada 7 kez rakip fileleri sarstı. Süper Lig’de 3 golü bulunan 34 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarında 2, TFF Süper Kupa’da da 2 gol kaydetti.

Tek eksik Necip Uysal

Eyüpspor maçı öncesi Beşiktaş’ta tek eksik takım kaptanlarından Necip Uysal bulunuyor. Çapraz bağ yırtığı bulunan tecrübeli futbolcunun sezonun ilk yarısında forma giymesi beklenmiyor.

Giovanni van Bronckhorst, Mert Günok’tan vazgeçmiyor

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, bu sezon oynanan 7 resmi müsabakada da kalede Mert Günok’a görev verdi. Tecrübeli eldiven, Süper Lig’de 4, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 2 ve TFF Süper Kupa olmak üzere 7 mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Masuaku ve Musrati sınırında

Beşiktaş’ta sol bek Arthur Masuaku ve orta saha oyuncusu Al Musrati, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Eyüpspor mücadelesinde kart görmeleri durumunda ligde gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Zorbay Küçük düdük çalacak

Beşiktaş - Eyüpspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Muhammet Ali Metoğlu olacak.