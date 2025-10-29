Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 50 derbide 34 kırmızı kart çıktı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynanan son 50 derbide 34 kırmızı kart çıktı. Bu 34 kartın 22’sini siyah-beyazlı futbolcular gördü.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, 2 Kasım Pazar günü Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen siyah-beyazlıların derbide dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri de kırmızı kartlar.

Son 50 maçta 34 kırmızı kart

İki takım arasında Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynanan son 50 mücadelede hakemler 34 kez kırmızı kartlarına başvurdu. Bu 34 kartın 22’si ise Beşiktaşlı futbolculara çıktı.

Sarı-lacivertli oyuncular da 12 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Dolmabahçe’de 14, Kadıköy’de 20 kırmızı

Söz konusu süreçte Dolmabahçe’de oynanan maçlarda 14 kırmızı kart gösterildi. Bunların 8’i ev sahibi siyah-beyazlı oyunculara, 6’sı da misafir sarı-lacivertli futbolculara gösterildi.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapılan derbilere bakıldığında ise Beşiktaş’ın burada daha hırçın bir görüntü çizdiği göze çarpıyor. Hakemlerin 20 kez başvurduğu kırmızı kartların 14’ünde siyah-beyazlılar cezalandırıldı.

Sarı-lacivertli futbolcular ise 6 kez iç sahada oyundan ihraç edildi.

Ligde son 5 müsabakada Beşiktaş’a 3 kırmızı

Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin, ligde oynadığı son 5 mücadelede 3 kırmızı kart çıktı. Kartların tamamını siyah-beyazlı oyuncular gördü. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan ve Kartal’ın 1-0 kazandığı maçta Gedson Fernandes çift sarıdan kızarmıştı.

2023-2024’te Ülker Stadyumu’nda sarı-lacivertlilerin 2-1 galip geldiği müsabakada ise Beşiktaşlı Al-Musrati oyundan ihraç edilen tek futbolcuydu.

2022-2023 sezonunda yine Kadıköy’de bu kez Beşiktaş’ın 4-2’le rakibine üstünlük kurduğu karşılaşmada ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandıran oyuncu Welinton olmuştu.