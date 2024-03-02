Beşiktaş ile Galatasaray 355. randevuda

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Beşiktaş, tarihlerinde 355. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 126-114 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyete aldığı 72 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.

354. randevu

Beşiktaş - Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan müsabakayla başladı ve o mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım bugüne kadar 354 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 126 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 114 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 495 golüne, Beşiktaş 464 golle karşılık verdi.

Ligde de Galatasaray önde

İki takım Süper Lig tarihinde 131 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 49, siyah-beyazlılar ise 39 kez gülen taraf oldu. 43 mücadelede de kazanan taraf çıkmadı. Aslan 161 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 140 kez gol sevinci yaşadı.

Halil Umut Meler düdük çalacak

Beşiktaş - Galatasaray derbisini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.