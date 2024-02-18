Beşiktaş ile Konyaspor 46. randevuda

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaşacağı Konyaspor ile ligde 46. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi siyah-beyazlılar, ligde 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 40 puanla averajla 4. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar ise 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 25 puanla 19. sırada bulunuyor.

Süper Lig’de 46. randevu

Beşiktaş ile Konyaspor, lig tarihinde bugüne kadar 45 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 25, yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet elde etti. 14 müsabakada ise taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Kartal 84 gol atarken, kalesinde ise 43 gole engel olamadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya’da oynanan maçta Beşiktaş, rakibini 2-0 mağlup etti.

Fernando Santos’un performansı

Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fernando Santos, Beşiktaş ile 6’sı Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 8 müsabakaya çıktı. Santos’un öğrencileri, ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederken Türkiye Kupası’nda çıktığı 2 maçtan da galip ayrıldı.

Aboubakar forma giyebilecek

Beşiktaş’ta sıkıntılı bir sezon geçiren Vincent Aboubakar, yönetimin aldığı karar ile kadro dışı bırakılmıştı. Kamerunlu oyuncu, Afrika Uluslar Kupası’ndan sakat dönen ve bir süre tedavi olan Aboubakar, Fernando Santos’un görev vermesi halinde Konyaspor müsabakasında forma giyebilecek. Siyah-beyazlıların 32 yaşındaki santrforu, bu sezon 12’si Süper Lig, 10’u Avrupa kupaları olmak üzere toplam 22 karşılaşmada forma giydi. Kamerunlu oyuncu, söz konusu maçlarda 11 gol atarken, 3 de asist yapma başarı gösterdi.

Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak

Zorlu müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Pakkan olacak.