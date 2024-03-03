Beşiktaş'ın 5 maçlık gol yememe serisi sona erdi

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybeden Beşiktaş'ın, tüm kulvarlarda 5 maç aranın ardından ağlarında gol görmüş oldu.

Beşiktaş'ın 5 maçlık gol yememe serisi sona erdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Galatasaray’a 1-0 kaybeden Beşiktaş’ın, tüm kulvarlarda 5 maç aranın ardından ağlarında gol görmüş oldu.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray’a 1-0 yenildi. Bu skorla siyah-beyazlıların gol yememe serisi de sona ermiş oldu. Ligde 4, Türkiye Kupası’nda da 1 müsabaka olmak üzere toplam 5 maçtır kalesini rakiplerine kapatmıştı.

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Siyah-beyazlılar, ligde son golünü 28 Ocak 2024 tarihinde deplasmanda Sivasspor’a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada, kupada ise son 16 turunda 8 Şubat 2024 tarihinde Antalyaspor’u 2-1’le geçtiği mücadelede filelerinde gol görmüştü.