Beşiktaş'ın, Bodo/Glimt maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Rosier'in yanı sıra Amartey, Bailly, Tayfur Bingöl ve Salih Uçan kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ın, Bodo/Glimt maçı kamp kadrosu açıklandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Rosier’in yanı sıra Amartey, Bailly, Tayfur Bingöl ve Salih Uçan kafilede yer almadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında Beşiktaş, yarın saat 22.00’de Bodo/Glimt’e konuk olacak. Karşılaşma için bugün Norveç’in Bodo kentine gidecek olan Beşiktaş’ta kamp kadrosu açıklandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Beşiktaş’ın, Bodo maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy."