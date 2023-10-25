Beşiktaş'ın, Bodo/Glimt maçı kamp kadrosu açıklandı
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Rosier'in yanı sıra Amartey, Bailly, Tayfur Bingöl ve Salih Uçan kafilede yer almadı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Rosier’in yanı sıra Amartey, Bailly, Tayfur Bingöl ve Salih Uçan kafilede yer almadı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında Beşiktaş, yarın saat 22.00’de Bodo/Glimt’e konuk olacak. Karşılaşma için bugün Norveç’in Bodo kentine gidecek olan Beşiktaş’ta kamp kadrosu açıklandı.
Beşiktaş’ın, Bodo maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy."