Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, Beşiktaş’ın borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş’ın 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde başladı. Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, denetim kurulu raporunu sunarak, siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı. Tiryaki, yaptığı açıklamada Beşiktaş Kulübü’nün borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 TL olduğunu dile getirdi.