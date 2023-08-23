Beşiktaş'ın, Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşmaların kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların yeni transferleri Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov da 23 kişilik kamp kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ın, Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu
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Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşmaların kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların yeni transferleri Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov da 23 kişilik kamp kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Romanya’nın başkenti Bükreş’te karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi siyah-beyazlıların 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu. İstanbul ekibinin UEFA’ya bildirdiği listede yeni transferler Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov da yer aldı.

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Siyah-beyazlılarda Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal ise kadroda bulunmuyor.

Beşiktaş’ın 23 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes."