Beşiktaş'ın Gaziantepspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Beşiktaş’ın Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında yarın saat 16.00’da Gaziantepspor’a konuk olacak. Siyah-beyazlıların kamp kadrosunda ise şu futbolcular yer aldı:
"Mert Günok, Ersan Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Berkay Vardar, Atiba Hutchinson, Josef De souza, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Dele Ali, Kevin Nkoudou, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka ve Wout Weghorts"