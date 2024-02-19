Beşiktaş'ın gol yememe serisi 3 maça çıktı

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın gol yememe serisi de 3 maça çıktı.

Beşiktaş'ın gol yememe serisi 3 maça çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Süper Lig’in 26. haftasında evinde Konyaspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş’ın gol yememe serisi de 3 maça çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor’u 2-0 mağlup etti. Puanını 40’a yükselten ve haftayı dördüncü sırada kapatan Kartal, savunmadaki başarısıyla da dikkat çekiyor.

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Siyah-beyazlılar, Konyaspor müsabakasıyla gol yememe serisini 3 maça çıkardı.

Ligin 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor’u 2-0 mağlup eden Kara Kartal, bir sonraki hafta Kayserispor’la golsüz berabere kalmıştı.