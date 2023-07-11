Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı belli oldu
Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıklarını sürdüğü kamp sürecinde yapacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Beşiktaş’ın yeni sezon hazırlıklarını sürdüğü kamp sürecinde yapacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde bulunan Grassau kasabasında yaptığı çalışmalar ile sürdürüyor. Kamp sürecinde 3 hazırlık müsabakasına çıkacak olan siyah-beyazlıların programı belli oldu. Beşiktaş, hazırlık maçlarında Almanya ekibi Augsburg, Macaristan temsilcisi Mezökövesd Zsory ve Fransa takımı Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Kartal, hazırlık karşılaşmalarını Avusturya’da oynayacak.
Siyah-beyazlıların hazırlık maçları programı TSİ şöyle:
15 Temmuz Cumartesi
16.00 Beşiktaş - Augsburg (Kufstein Arena)
18 Temmuz Salı
19.00 Beşiktaş - Mezkövesd Zsry (MGG Arena)
21 Temmuz Cuma
17.00 Beşiktaş - Strasbourg (MGG Arena)