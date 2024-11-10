Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir ile golsüz berabere kalan Beşiktaş’ın ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında konuk olduğu Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 21’e çıkaran siyah-beyazlıların galibiyet hasreti ise devam etti. Ligdeki son galibiyetini 9. haftada Tüpraş Stadyumu’nda 2-0’lık skorla Konyaspor’a karşı alan Kartal, daha sonra sırasıyla deplasmanda Galatasaray’a 2-1, evinde de Kasımpaşa’ya 3-1 kaybetti.

Başakşehir beraberliğiyle siyah-beyazlı ekibin 3 puan özlemi 3 maça çıkmış oldu.

Beşiktaş taraftarından Giovanni van Bronckhorst’a tepki

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda tribünde kendilerine ayrılan yeri dolduran Beşiktaş taraftarı, puan kaybının ardından Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’a tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, ‘Söylesene hoca, takım niye oynamıyor?’ tezahüratları yaptı.