Beşiktaş'ın ligdeki yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Trabzonspor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ın yenilmezlik serisi 7 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, aynı zamanda evindeki son 5 lig müsabakasında da yenilgi yüzü görmedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Trabzonspor’u 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Kartal, son 7 Süper Lig mücadelesinde de yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 4 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 3 kez de galip geldi.

Tüpraş Stadyumu’nda seri 5 maça çıktı

Beşiktaş aynı zamanda ligde evinde oynadığı son 5 karşılaşmada rakiplerine 3 puan şansı tanımadı. Söz konusu dönemde Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe, Bodrum FK ile Trabzonspor’u mağlup eden siyah-beyazlılar, Alanyaspor ve Samsunspor’la de berabere kaldı.