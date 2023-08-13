Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba kabri başında anıldı
Beşiktaş Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 9. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı.
Beşiktaş Kulübü’nün Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 9. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anıldı.
Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba, vefatının 9. yılında kabri başında anıldı. Anma törenine; Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Beşiktaşlı eski futbolcu Feyyaz Uçar, TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, sevenleri ve ailesi katıldı. Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.