Beşiktaş'ın yaz transfer dönemi dosyası

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosunu 9 yeni futbolcuyla güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl’ün de bonservisini aldı.

Futbolda 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi tamamlandı. Birçok kulüp bu periyotta kadrosunu güçlendirmek için yeni oyuncuları bünyesine katarken, takımda düşünülmeyen isimlerle ise yollar ayrıldı. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş da hem Süper Lig hem Avrupa Konferans Ligi hem de Türkiye Kupası’nda oynayacağı zorlu maçlar için çalışmalarda bulundu.

Siyah-beyazlılar, bu süreçte 9 yeni futbolcuyu renklerine bağladı. Kartal, ayrıca geçtiğimiz sezonu takımda kiralık olarak geçiren Masuaku ve Tayfur Bingöl’ün de bonservislerini aldı.

9 yeni transferden 8’i yabancı

TFF 2. Lig takımlarından Somaspor’dan Emrecan Bulut’u renklerine bağlayarak transfer sezonunu açan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Daniel Amartey, Jean Onana, Milot Rashica, Ante Rebic, Alex Oxalade-Chamberlain, Bakhtiyor Zaynutdinov, Eric Bailly ve Gökhan İnler ile kadrosunu güçlendirdi.

Fransız temsilcisi Lens’e 4 milyon 37 bin 500 Euro bonservis bedeli karşılığına anlaşarak Onana’ya 4 yıllık imza attıran Kara Kartal, Leicester City’den Daniel Amartey’i de bedelsiz olarak takıma kazandırdı.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan’dan Rebic’i 280 bin Euro’luk bir bedelle İstanbul’a getiren Beşiktaş, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Beşiktaş’ın en fazla ses getiren transferi ise Milot Rashica oldu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Galatasaray’da başarılı bir performans sergileyen Kosovalı futbolcunun bonservisini İngiliz takımı Norwich City’den 5 milyon 250 bin Euro bedelle alan siyah-beyazlılar, Rashica’yla da 4 yıllık mukaveleye imza attı.

Arsenal ve Liverpool gibi Avrupa’nın önemli takımlarında forma giyen İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain de yaz transfer döneminde Beşiktaş’ın yolunu tutan futbolculardan. Kartal, bu transfer için Liverpool’a bonservis ödemedi fakat 30 yaşındaki futbolcuya 1 milyon 500 bin Euro imza parası verildi.

Rusya Ligi ekibi CSKA Moskova’dan kadroya katılan Bahtiyar Zaynutdinov ise mavi kart uygulaması sayesinde yerli futbolcu statüsünde oynayabilecek. 25 yaşındaki Zaynutdinov, Beşiktaş’ın ilk Kazak oyuncusu olarak da tarihe geçti.

Kartal’ın bu transfer döneminde savunma hattına bir başka takviyesi de Manchester United’dan Eric Bailly’di. 29 yaşındaki stoperin kariyerinde Marsilya, Villarreal ve Espanyol gibi takımlar da bulunuyor.

Siyah-beyazlıların son transferi ise Türk asıllı İsviçreli futbolcu Gökhan İnler oldu. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda elde edilen şampiyonlukta önemli katkısı bulunan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Takımdan ayrılanlar

Everton’dan kiralık olarak forma giyen Dele Alli ve Gaziantep FK’dan kiralanan Alexandru Maxim takımlarına geri dönerken, sözleşmeleri biten Nathan Redmond, Welinton Souza, Georges-Kevin N’Koudou ile de yollar ayrıldı.

Kara Kartal, Saiss’i ise 2 milyon 500 bin Euro karşılığında Katar ekibi Al Sadd’a sattı.

Ayrıca Javi Montero; Portekiz takımı Arouca’ya, Kerem Atakan; Fatih Karagümrük’e, Kartal Kayra Yılmaz; Kayserispor’a, Berkay Vardar; Moldova ekibi Sheriff’e, Ajdin Hasic de Bosna Hersek’ten Sarajevo’ya kiralandı.

Atiba Hutchison da geçtiğimiz sezon sonu itibarıyla aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

Afrika Uluslar Kupası tehlikesi

Süper Lig’de 8 futbolcuyla kadrosunda en fazla Afrikalı oyuncu bulunduran takım olan Beşiktaş, 13 Ocak - 11 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek Afrika Uluslar Kupası’nın tehlikesini yaşıyor. Yaz transfer döneminde Kamerunlu Onana, Ganalı Amartey ve Fildişi Sahili Bailly’i kadrosuna katan siyah-beyazlıların, bonservisini aldığı Masuaku da Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden.

Ayrıca Gambiyalı Omar Colley, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden Jackson Muleka, Kamerunlu Vincent Aboubakar, Cezayirli Rachid Ghezzal milli takımlarından davet almaları halinde söz konusu tarihlerde siyah-beyazlıları yalnız bırakacak.