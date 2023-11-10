Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu
Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini açıkladı.
Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay’ın getirildiğini açıkladı.
Beşiktaş’ta, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’ın istifasının ardından takımın başına geçecek isim kısa sürede belli oldu. Siyah-beyazlılar, deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Beşiktaş, yarın saat 12.00’de Çalımbay için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde imza töreni düzenleneceğini de bildirdi.