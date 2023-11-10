Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay’ın getirildiğini açıkladı.

Beşiktaş’ta, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’ın istifasının ardından takımın başına geçecek isim kısa sürede belli oldu. Siyah-beyazlılar, deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Beşiktaş, yarın saat 12.00’de Çalımbay için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde imza töreni düzenleneceğini de bildirdi.