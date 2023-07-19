Beşiktaş'ın yeni transferi Lyanco, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Lyanco, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Lyanco, İstanbul’a geldi.
Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında İngiltere Championship ekiplerinden Southampton’da forma giyen Brezilyalı stoper Lyanco Vojvonic ile anlaşma sağladı. Anlaşmanın ardından Lyanco, Londra’dan kalkan tarifeli uçakla saat 20.00 sıralarında İstanbul’a geldi. Beşiktaşlı yetkilerin karşıladığı Brezilyalı oyuncunun, sağlık kontrolünden geçtikten sözleşmeye imza atması bekleniyor.