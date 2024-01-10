Beşiktaş'ın yeni transferi Svensson, sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın yeni transferi 30 yaşındaki Norveçli futbolcu Jonas Svennson, sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş’ın yeni transferi 30 yaşındaki Norveçli futbolcu Jonas Svennson, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Svensson; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.