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Beşiktaş, İspanya'da ilk çalışmasını yaptı

Beşiktaş, İspanya kampına Alicante bölgesinde bu akşam yaptığı antrenman ile başladı.

Beşiktaş, İspanya'da ilk çalışmasını yaptı
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Beşiktaş, İspanya kampına Alicante bölgesinde bu akşam yaptığı antrenman ile başladı.

Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından Pas ve 5’e 2 çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale taktik maçıyla tamamlandı.

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Beşiktaş, İspanya kamp çalışmalarına yarın TSİ 12.00 ve 20.00’de ilk yarım saati basına açık yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

İHA
Editör

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