Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında cumartesi günü evinde İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.