Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de İstanbulspor’la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

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Siyah-beyazlılar, İstanbulspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.