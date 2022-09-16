Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon ve koşu çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda İstanbulspor ile karşılaşacak.