Beşiktaş, Jonas Svensson'u kadrosuna kattı

Beşiktaş, son olarak Adana Demirspor forması giyen Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, Jonas Svensson'u kadrosuna kattı
Editör
EditörEditör
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Beşiktaş, son olarak Adana Demirspor forması giyen Jonas Svensson’u kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır. Jonas Svensson’a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi.