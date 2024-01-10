Beşiktaş, Jonas Svensson'u kadrosuna kattı
Beşiktaş, son olarak Adana Demirspor forması giyen Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş, son olarak Adana Demirspor forması giyen Jonas Svensson’u kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır. Jonas Svensson’a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi.