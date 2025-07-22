Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, sağlık kontrolünden geçti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Voleybol Takımımızın sporcularından; Buket Gülübay, Cansu Aydınoğulları, Ceren Karagöl, İdil Naz Başcan, Julia Szczurowska, Yasemin Özel, Zeynep Sude Demirel ve Zeynep Üzen, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçtiler.

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Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcularımız; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiler.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.