Beşiktaş kafilesi RAMS Park'ta
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş kafilesi RAMS Park'a geldi.
Trendyol Süper Lig’de Galatasaray’a konuk olacak Beşiktaş kafilesi RAMS Park’a geldi.
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00’de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Derbi hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, kamp yaptığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı RAMS Park’a geldi. Beşiktaş, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.